Притягують удачу і надають сил! Названо 'магічні' кольори для всіх знаків зодіаку

Кожен представник зодіакального кола має свій колір, який є джерелом величезної енергії і здатний залучити удачу в життя. Деякі люди, знаючи, що існують "магічні" кольори, вибирають на їх основі одяг. Інші ж орієнтуються лише на свої уподобання.

Відео дня

За словами астрологів, кольори – це певні частоти, які чинять магічний вплив на наше тіло та відображають невидимі вібрації. Завдяки ним зміцнюються наші найважливіші риси характеру.

Коли ми оточуємо себе щасливими нам кольорами, почуваємося сильними навіть перед найбільшими негараздами. З іншого боку, якщо колір обраний неправильно, він зовсім не сприяє нам і перетворює будні на стомлюючу муку.

Щасливі кольори для різних знаків зодіаку:

Овен – червоний;

Телець – зелений;

Близнюки – жовтий;

Рак – білий;

Лев – золотий та помаранчевий;

Діва – коричневий;

Терези – рожевий;

Скорпіон – чорний;

Стрілець – фіолетовий;

Козеріг – сірий;

Водолій – синій;

Риби – білий.

Як повідомляв UAportal, серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.