Залучення фінансового благополуччя: як гроші заряджати енергією

Відкрийте для себе приховане таїнство залучення багатства за допомогою однієї доларової банкноти. UAportal підготував механізм посилення грошової сили.

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Згідно з езотеричними віруваннями, гроші мають магнетичну силу, часто притягуючи до себе людей, які ними вже володіють. Однак проведення правильних ритуалів може значно підвищити шанси на отримання фінансового достатку.

Доларова банкнота, яка є емблемою американської грошової системи, як і будь-яка інша валюта, несе в собі величезну енергетику. Вона заслуговує на повагу і не повинна сприйматися легковажно. Щоб активувати енергетику $1, важливо правильно складати і носити з собою купюру, бажано в період зростаючого Місяця.

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Для активізації сили дотримуйтеся наступних практик

Складіть банкноту у сприятливу форму

Зігніть купюру так, щоб портрет Джорджа Вашингтона був повернутий до вас обличчям. Розташуйте банкноту так, щоб верхня частина була праворуч, а нижня – ліворуч. Потім зігніть верхній лівий кут до правого краю, створюючи прямокутник. Складіть верхню частину так, щоб вийшов трикутник.

Активуйте потужну енергію

Поверніть складену купюру, аби відкрити іншу сторону, на якій знаходиться пірамідка з оком на вершині. Переконайтеся, що вершина піраміди спрямована вгору, обережно повернувши купюру на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

Для посилення ефекту тримайте заряджену купюру в найменшому відділенні гаманця. Утримайтеся від розгортання згинів або виймання банкноти задля досягнення максимальної ефективності. Також експерти рекомендують використовувати гаманець, який випромінює червоні або зелені відтінки.

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