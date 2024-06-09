Прикмети пов'язані з тваринами: вірити в них чи ні

Тварини, птахи і навіть комахи часто є вісниками певних подій. UAportal розповідає про прикмети, пов'язані з ними.

Птахи

Птахів здавна вважали посланцями з паралельних світів. Вважається, що коли вони стукають у вікно – це передвісник нещастя. Якщо птах поводиться неспокійно, варто бути обережним, а якщо з цікавістю заглядає у ваше вікно, не варто боятися, оскільки це не віщує ніяких неприємностей.

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Однак вид пташки має велике значення, оскільки вони не завжди попереджають про неприємності. Ластівка на підвіконні обіцяє удачу, а горобець – швидкі фінансові втрати.

Метелики

Метелики є символом чистої і світлої душі. Його поява у вашому домі або на вікні – дуже добрий знак. Найчастіше це означає, що ви скоро отримаєте приємні новини.

Павук

Зустріч з павуком часто викликає страх, особливо з огляду на різні забобони, пов'язані з ними. Якщо він повзе вгору на своїй павутині або по стіні, це вказує на підвищення або просування по службі.

Якщо павук плете свою павутину на вашому вікні, то має значення її розташування. Коли вона по центру, запасіться терпінням – ваші бажання здійсняться лише через рік. Якщо ж павука помітили за вікном, це попереджає про швидку розлуку з коханою людиною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в дитинстві всім говорили, що не можна їсти з ножа. Проте не всі знають, звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення.

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