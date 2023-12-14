Прикмети та забобони про котів: У що вірити, а в що ні

З котами, загадковими істотами, які століттями живуть поруч з нами, часто пов'язані різні прикмети та вірування, на які впливають регіональні відмінності та культура. UAportal розглядає деякі з цих забобонів.

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Чорний кіт

Один з найвідоміших забобонів пов'язаний з чорним котом, який часто асоціюється зі злом і нещастям. Однак насправді вважається, що чорні коти володіють магічною силою, яка може захистити їхніх господарів від біди та недуг.

У різних країнах світу чорна кішка вважається неймовірно сприятливим символом, зокрема в Англії, Німеччині, Франції та Італії. Хоча, якщо чорна кішка перетинає ваш шлях, це може розглядатися як сигнал можливого нещастя або невдачі.

Котячі очі

Котячі очі здавна привертали увагу фольклору. Наприклад, коли вони випромінюють зелене сяйво, фольклор припускає, що зароджуване бажання близьке до здійснення.

Блакитні очі вказують на добробут і щасливе особисте життя. Однак жовті очі можуть означати потенційну хворобу або передчуття небезпеки.

Котяча шерсть і вуса

Ще один забобон пов'язаний з наявністю білої шерсті на лобі у кота, що вказує на удачу. Крім того, довгі та прямі вуса вважаються захисним талісманом від злого ока та недоброзичливості.

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Котячі вуха

Якщо ви зустрінете кота, у якого одне вухо стоїть вертикально, а інше злегка нахилене, народна прикмета говорить про те, що він вміє ефективно використовувати час і користуватися можливостями. І навпаки, обидва вуха, що стоять прямо, вказують на те, що кішка зосереджена і її не варто турбувати.

Коти і погодні умови

Існує думка, що коти мають вроджену здатність відчувати погодні зміни і демонструвати незвичайну поведінку перед дощем або сильним вітром. Це явище пов'язане з тим, що коти реагують на електричний заряд в атмосфері перед бурею. Крім того, дехто вважає, що коти мають інстинкт виявлення магнітних полів Землі і можуть передбачати землетруси.

Вплив котів на людину

Наявність кота в будинку часто асоціюється з відчуттям спокою, внутрішнього миру, а іноді й мудрості. Заспокійливе муркотіння, яке видають коти, має здатність заспокоювати нервову систему людини і знімати стрес.

Раніше експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.

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