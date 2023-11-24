Переваги та недоліки використання дігтярного мила для вмивання обличчя

UAportal розповідає про переваги та недоліки дігтярного мила як засобу для очищення обличчя. Незалежно від того, чи прагнете ви до чистішої шкіри, чи маєте справу з певними шкірними захворюваннями, дігтярне мило може бути гарним рішенням.

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Переваги

1. Антибактеріальні властивості

Його антибактеріальні властивості допомагають запобігти появі прищів і зменшити запалення, в результаті чого шкіра стає чистішою і омолодженою.

2. Ефективне очищення пор

Дігтярне мило ефективно очищає пори і контролює надмірне вироблення жиру, що робить його придатним для людей з жирною шкірою.

3. Заспокійливі і загоювальні властивості

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Завдяки своїм заспокійливим і загоювальним властивостям воно полегшує такі шкірні захворювання, як псоріаз та екзема.

Недоліки

1. Запах

Характерний запах дігтярного мила може бути приємним не для всіх, а для деяких людей він може бути надто сильним.

2. Може викликати сухість

Крім того, дігтярне мило може викликати сухість або подразнення, особливо у людей з чутливою шкірою.

3. Може переноситься і утворювати плями на рушнику

Дігтярне мило слід ретельно змивати, щоб уникнути утворення плям на світлих рушниках чи одязі.

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