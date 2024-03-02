Представлено Honor X50 Pro: Найсучасніші функції в одному флагмані

Нещодавно компанія Honor представила свій новий флагманський смартфон Honor X50 Pro. Цей довгоочікуваний пристрій має характеристики, які неодмінно оцінять фанати технічних новинок, детальніше про них розповідає UAportal.

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Дисплей і дизайн

Однією з визначних особливостей Honor X50 Pro є його великий 6,78-дюймовий OLED-дисплей з чіткою роздільною здатністю 1200×2652 пікселів. Екран також включає в себе сканер відбитків пальців для забезпечення бездоганної безпеки.

Крім того, користувачі можуть насолоджуватися плавним переглядом завдяки частоті оновлення 120 Гц. Слід зазначити, що дисплей працює на частоті 60 Гц або 120 Гц, оскільки його панель не є LTPO.

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Процесор та акумулятор

Під витонченим зовнішнім виглядом Honor X50 Pro ховається надійний процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, що забезпечує швидку роботу та багатозадачність. Щоб відповідати вимогам сучасного використання смартфона, він оснащений надійним акумулятором ємністю 5800 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 35 Вт.

Камера

На передній панелі флагман оснащений 8-мегапіксельною селфі-камерою. На задній панелі – унікальний круглий модуль з двома камерами. Основна камера на 108 Мп з діафрагмою f/1.75 та додатковою 2-мегапіксельною камерою на 2 Мп.

Елегантний дизайн і доступність

Honor X50 Pro випромінює витонченість завдяки чорному або зеленому кольорам, що підкреслює його стиль на додаток до вражаючих функцій. Для тих, хто цінує достатній обсяг пам'яті та продуктивність, флагманська модель поставляється з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. За ціною приблизно $395, Honor X50 Pro забезпечує преміальний досвід користування смартфоном.

Нагадаємо, якщо батарея телефону починає заряджатися дуже повільно, це може бути з кількох причин. Окрім старіння вашого пристрою, причиною цієї несправності можуть бути деякі важливі чинники.

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