Забобони й повір'я, пов'язані з голкою, які краще дотримуватися

Голки мають величезне містичне значення, уособлюючи жіночу силу та магічну енергію, вони широко використовуються в ритуалах і чарах. UAportal розповідає про найпопулярніші народні прикмети, пов'язані з голками.

Захист від негативу

Голка є потужним захисним інструментом, як і шпилька. Щоб запобігти загляданню сторонніх очей в оселю, прийнято прикріплювати голку до фіранки. Голки традиційно встромляли наші предки в стіни, дверні рами, під ліжка і навіть у дитячі ліжечка для додаткового захисту.

Замовляння з чужими голками

Важливо не позичати голки малознайомим людям, оскільки вони можуть легко прикликати на себе чорну магію. Замовляння з використанням голок доступні багатьом, але наслідки можуть бути сумними, що призводять до нещасних випадків, сімейних конфліктів або фінансових труднощів.

Магніт для грошей

Щоб забезпечити фінансове благополуччя, не рекомендується зберігати голку без нитки у вушку. Вони повинні мати своє відведене місце, будь то футляр або коробочка. Неорганізованість у їх зберіганні може притягнути бідність.

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Зламалась голка – чекай щастя

Якщо під час шиття ламається голка, то це вважається ознакою добрих новин і подарунків. Слов'янський фольклор пов'язує цей предмет з долею, вважаючи, що зламавши голку, людина розриває ланцюг нещасть, запрошуючи натомість щастя.

Не шийте в поганому настрої

Важливо не займатися шиттям, перебуваючи в негативному настрої. Одяг, створений з поганими побажаннями, може принести шкоду. Якщо робота дається важко, нитки плутаються або голка коле пальці, це означає присутність негативу в житті.

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