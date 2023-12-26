Предмети домашнього вжитку, які варто часто змінювати

Присутність мікробів у будинку становить значну загрозу. UAportal розповідає про кілька часто використовуваних предметів, які несвідомо слугують розсадниками бактерій, і їх слід регулярно замінювати для підтримання максимальної чистоти та гігієни.

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1. Штори для ванної кімнати

Зазвичай використовуються у ванних кімнатах, де вологе середовище сприяє розвитку плісняви. Незважаючи на спроби очистити штори за допомогою дорогих хімічних засобів, найефективнішим рішенням є їх повна заміна. Купуючи нові штори, ви зможете без особливих зусиль підтримувати гігієнічну атмосферу.

2. Килимки

Призначені спеціально для запобігання потраплянню бруду у ваш житловий простір, килимки біля входу мають тенденцію накопичувати велику кількість сміття та бактерій з часом. Щоб забезпечити максимальну чистоту, рекомендується замінювати їх на свіжі на початку кожного сезону.

3. Рушники

Незважаючи на те, що багато хто не знає, рушники приховують у собі велику кількість бактерій. Коли ми витираємося забрудненим рушником, ми несвідомо знову переносимо мікроби на шкіру. Як наслідок, необхідно міняти рушники після кожного використання. Крім того, використання паперових рушників як альтернативи може заощадити час і витрати, пов'язані з пранням.

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4. Банні рушники

Хоча рекомендується міняти рушники після кожних 2-3 використань, важливо пам'ятати, що на них також зберігаються бактерії. Щоб підтримувати чистоту, замість традиційного кондиціонера для білизни використовуйте оцет для полоскання рушників.

5. Сміттєві баки

Якщо кухня пронизана постійним запахом відходів, це явна ознака того, що відро для сміття слід негайно замінити. Підтримувати кухню в чистоті та свіжому ароматі дуже важливо для приємного проживання.

6. Мильниці

Для дотримання гігієнічних стандартів мильниці необхідно періодично замінювати. Одна з практичних порад - захистити металеві мильниці від іржі шляхом нанесення шару прозорого лаку для нігтів.

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