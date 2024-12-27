Правила харчування на свята

Нагадую, що свята - не привід безкінечно перекушувати) так, ми збираємось за столом, але не щоб наїстись, а розділити час разом

•••Вам не треба обирати тільки гедоністичне дозвілля без меж чи залишатись тільки ЗОЖником •••

Кілька нагадувань:

сповільніть прийом їжі. Це не змагання) їжте в повільному темпі, не тримайте завжди виделку в руках, махові рухи до рота будуть часто автоматичними (увага тим хто швидко їсть)

спачатку сфокусуйтесь на білку. Та салаті. Качка та зелений салат, риба та овочі, пучок руколи, м’ясо та зелень, сіфуд та салати з листям, цитрусами. Мідії, лососеві, ціла курка, оселедець. Тільки потім виділяйте місце на гарніри, важчі майонезні салати, пироги, тістечка, що там ще. Тіло вам подякує