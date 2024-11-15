Правила безпеки для дітей: на вулиці, вдома, у школі

Батьки піклуються та оберігають дитину від народження, оточують теплом та турботою, створюють комфортні, безпечні умови для життя. Знаходяться поряд, намагаючись не залишати дитину без нагляду. Але малюк росте, і настає момент, коли він уперше самостійно йде до магазину, вирушає до школи чи залишається вдома без дорослих. Складний етап, але легко підготуватися, знаючи правила безпеки для дітей.

Далі текст мовою оригіналу

О них мы расскажем в нашей статье.

Правила безопасности в школе

Запрещено бегать по школьным помещениям. Запрещается открывать окна и залезать на подоконники. Нельзя находиться в подсобных помещениях. Во время уроков нужно находиться в кабинетах. Нельзя покидать здание школы. Нельзя приносить в школу взрывоопасные предметы. Запрещено вести себя агрессивно.

Это основные требования к поведению в школе, которых должны неукоснительно придерживаться учащиеся. Давайте остановимся на каждом подробнее.

Запрещено бегать по школьным помещениям

Это дети! Они подвижные, активные, не могут усидеть на месте. Да, пусть бегают. Только на уроке физкультуры. А на перемене отдыхают, общаются, занимаются подготовкой к следующему уроку. Тогда не будет разбитых носов, коленок, будет меньше жалоб на одноклассников классным руководителям и родителям.

Запрещается открывать окна и залезать на подоконники

А также спускаться по перилам, подниматься на чердак, крышу здания школы. Когда в школе учится около тысячи человек, и педагоги физически не могут уследить за всеми на перемене, важно, чтобы ребёнок выполнял это правило неукоснительно. Чтобы и в мыслях не возникало нарушить. Задача взрослого – правильно и доступно объяснить. Можно выпасть из окна, упасть с крыши, и в лучшем случае будет очень больно, в худшем – печально.

Нельзя находиться в подсобных помещениях

Ходить в подсобки, сидеть в котельных – не просто нарушение правил, это опасно для жизни. В котельной можно обжечься, получить удар током, в подвале – сломать руку, ногу, да и просто испугаться. Объясняйте спокойно, на простых и доступных примерах.

Во время уроков нужно находиться в кабинетах

Откуда взялось это правило? Почему мы так часто о нём слышим, что порой до абсурда доходит: ребёнку не разрешают выйти в туалет на уроке. К сожалению, слишком много случаев, когда учитель разрешает выйти во время урока, а ребёнок нарушает правила, получает травмы, выходит за пределы школы. Задача взрослого: объяснить важность соблюдения правил безопасности в школе. Потому что ответственность за любую травму, которую ученик получил в учебное время, ложится на плечи взрослых.

Нельзя покидать здание школы

Наши мамы и папы могли спокойно уйти из школы, сославшись на недомогание. У современных детей такой номер не проходит. Они должны сообщить родителям, что хотят уйти с уроков, а родители соответственно – забрать чадо. И поверьте, количество пропусков по неуважительной причине существенно уменьшилось, а контролировать безопасность учеников стало гораздо проще.

Запрещено приносить в школу взрывоопасные предметы

Опять-таки правило, которое нужно запомнить и соблюдать неукоснительно. Петарды – не только элемент новогоднего праздника, но и опасная игрушка. Очень опасная! Можно остаться без глаз, пальцев, рук просто потому, что хотелось пошалить перед одноклассниками. Постарайтесь спокойно объяснить это ребёнку, не повышая голос, не запугивая. Не подействует – покажите доказательства. В интернете их, увы, предостаточно.

Запрещено вести себя агрессивно

Конфликты возникают, без них в школьном коллективе никуда. Важно научить сына или дочь правильно реагировать на замечания одноклассников, обидные выражения, шутки и другие действия сверстников. Не дерзить в ответ, не провоцировать агрессию. Пробовать спокойно решить вопрос самостоятельно, а если нет – попросить помощи у классного руководителя, учителей. Тема буллинга в школе сейчас на слуху. Иногда конфликт невозможно разрешить без вмешательства взрослых. Важно, чтобы ребёнок доверял родителям и, при возникновении сложной ситуации, мог поделиться.

Правила безопасности на улице для детей

Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Нельзя помогать незнакомому человеку на улице. Нельзя заходить в лифт с незнакомыми людьми. Переходить проезжую часть только по пешеходному переходу. Нельзя гладить, дразнить животных на улице.

Как обезопасить ребёнка на улице, когда отправляете за хлебом, отпускаете гулять во двор, разрешаете идти со школы без сопровождения взрослых? На помощь приходят правила безопасности поведения детей на улице, о которых вы периодически говорите с ребёнком, повторяете, напоминаете, доводите следование им до автоматизма. Так вы сможете быть спокойны за своё чадо в ситуациях, когда не можете находиться рядом.

Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми

Спокойно объясните ребёнку, чем может закончиться разговор с незнакомцем. Под маской милого дяденьки с котёнком на руках или приятной женщины в салоне автомобиля может скрываться преступник. О них обязательно нужно рассказывать родителям или близким взрослым.

Нельзя помогать незнакомому человеку на улице

"А вдруг человек действительно зовёт на помощь?", – спросит ребёнок и будет частично прав. Случаи, когда человеку внезапно становится плохо на улице, – не редкость, но помогать должны взрослые, которых нужно позвать. Сразу станет понятно, человек правда попал в беду или задумал недоброе.

Нельзя заходить в лифт с незнакомыми людьми

Лучше подождать, пока подозрительные люди уедут, или дождаться соседку, которая пошла в магазин. Не каждый незнакомый человек опасен, но, если ребёнка что-то настораживает, лучше перестраховаться. В противном случае можно остаться без телефона, денег, которые родители дали в школу, получить серьёзные психические или физические травмы.

Переходить проезжую часть только по пешеходному переходу

Правило безопасности на улице для детей, о котором знает каждый школьник. Но не лишним будет периодически напоминать о том, что даже на пешеходном переходе нужно быть внимательным, смотреть по сторонам и обязательно вынуть наушники из ушей. "Зебра" не всегда гарант безопасного пересечения проезжей части. Если ребёнок возвращается из школы, после кружка в темное время суток дополнительным элементом безопасности на дороге должны быть светоотражающие элементы на одежде, портфеле, чтобы водители видели его издалека.

Нельзя гладить, дразнить животных на улице

Животные, живущие на улице, могут быть агрессивными и неадекватно реагировать на любое прикосновение, могут укусить, наброситься. Большинство из них – переносчики опасных болезней: бешенства, токсоплазмоза, лептоспироза. Лучше не трогать лишний раз бродячую собаку или кота, и уж тем более не дразнить их. То же касается стаи бродячих собак: не подходить близко, не бросать камни, не делать резких движений, не убегать – реакцию животных предугадать невозможно.

Правила безопасности дома для детей

Нельзя открывать дверь незнакомцам. Нельзя употреблять лекарства без присмотра взрослых. Нельзя открывать окно нараспашку и высовываться наружу. Нельзя оставлять газовую или электроплиту без присмотра. Необходимо знать наизусть телефоны экстренных служб.

Нельзя открывать дверь незнакомцам

Основное правило, которое ребёнок должен запомнить. За дверью может быть кто угодно: пришли проверять счетчик, вы затопили соседей, почтальон принес посылку. Взрослых нет дома, дверь открывать нельзя. Те, кому действительно нужно, придут позже. Если за дверью зовут на помощь, нужно вызвать полицию, а не пытаться решить проблему самостоятельно.

Нельзя употреблять лекарства без присмотра взрослых

Разболелась голова, живот – лучше позвонить родителям и узнать, какие таблетки можно принять. Еще лучше – связаться с мамой или папой и дождаться их прихода. Если родители не смогут понять причину недомогания самостоятельно – вызовут врача, он выпишет необходимые лекарства. Принимать лекарственные препараты самостоятельно опасно для жизни.

Нельзя открывать окно нараспашку и высовываться наружу

Даже если вы живёте на первом этаже и под окном мягкая зелёная трава или соседская клумба. Можно сломать руку, ногу, получить сотрясение мозга. Если ребёнок маленький, лучше заранее установить специальные ограничители на окна.

Нельзя оставлять газовую или электроплиту без присмотра

Здорово, когда дети приучены к самостоятельности, умеют разогреть и приготовить несложное блюдо. Но напоминать о правильном обращении с электрическими и газовыми приборами нужно. Если готовят – не стоит отвлекаться на гаджеты или телевизор. Приготовили, выключили газ под кастрюлей, повернули ручку под конфоркой на электроплите, еще раз проверили, и только тогда отвлекайтесь на свои дела.

Необходимо знать наизусть телефоны экстренных служб

Куда звонить при пожаре, утечке газа, если нужна экстренная медицинская помощь? Ребёнок должен знать телефоны служб наизусть – в стрессовой ситуации блокнот с важными номерами можно не найти. Пусть лучше он выучит их, и они никогда не пригодятся.

Правилам безопасности в школе и дома ребёнка надо учить постепенно, с маленького возраста, подавая их в игровой форме, постепенно усложняя. Важно не перегибать, оставляя малышу чувство стабильности и безопасности.