З'явилася близько 5 тисяч років тому: цікаві факти про помаду

Помада має багату історію, яка налічує тисячі років і має символічну значимість у різних культурах. UAportal підготував п'ять фактів про неї.

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Перша помада

Помада бере свій початок у Стародавній Месопотамії, де вона вперше з'явилася близько п'яти тисяч років тому. Жінки того часу розтирали дорогоцінні камені і використовували їхній пил для прикрашання губ.

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Стародавній Єгипет

Серед заможних стародавніх єгиптян використання губної помади було звичайною практикою. Вважається, що навіть сама Клеопатра мала пристрасть до червоної помади.

Помада у деяких культурах

У деяких культурах жінкам не дозволялося з'являтися на людях без насиченого макіяжу обличчя. Наприклад, в японській культурі була ця традиція, яка підкреслювала важливість макіяжу як символу суспільних норм.

Популярність помад

Популярність помад серед жінок стрімко зросла після поширення чорно-білих фільмів у Голлівуді. У міру того, як ці фільми набували популярності, актриси, що хизувалися своїми ідеально нафарбованими губами, стали джерелом натхнення для багатьох.

Склад

Сучасні помади складаються з низки ключових інгредієнтів, серед яких віск (наприклад, натуральний бджолиний віск), олії, пігменти та пом'якшувачі. Щоб забезпечити додаткові переваги, помади та блиски для губ тепер включають такі елементи, як вітамін Е, колаген, амінокислоти, алое вера, сонцезахисні фільтри та зволожувачі.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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