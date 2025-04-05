Пісний майонез – ідеальне доповнення до весняних страв!

Такого рецепту ви ще ніде не бачили! Швидкий, простий і смачний – цей майонез чудово підійде для Великого посту та легких весняних салатів.

Спробуйте самі!

Інгредієнти:

Вода від консервованого нуту

Гірчиця

Сіль

Сік лимона

Олія

Приготування:

Всі інгредієнти помістіть у високу чашу.

Збийте блендером до однорідної густої маси.

Готово! Додавайте до улюблених салатів та смакуйте!

Швидко, просто, корисно!

Спробуй приготувати – і здивуй рідних новим смаком!