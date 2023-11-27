Популярний серед любителів собак: чи варто заводити коргі

Порода коргі набула неабиякої популярності серед любителів собак. Дедалі частіше люди заводять цю чудово породу вдома. UAportal ділиться перевагами і недоліками коргі, про які треба знати.

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Переваги породи

Компактний розмір

Коргі – це невеликі собаки, які підходять для місць з обмеженим простором, таких як квартири або маленькі будинки.

Дружелюбний характер

Вони мають прекрасний характер і чудово ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами.

Легке транспортування

Завдяки невеликому розміру, їх легко брати з собою на прогулянки або в подорожі.

Розумова складова

Коргі дуже розумні та винахідливі собаки, які добре піддаються навчанню та дресируванню

Активність

Ці собаки мають фізичну витривалість і відмінно підходять для активних власників.

Вік

Коргі мають довшу, ніж у середньому, тривалість життя, зазвичай живуть від 12 до 15 років, забезпечуючи багаторічну дружбу і радість своїм господарям.

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Недоліки породи

Надмірний шум

Іноді коргі можуть бути досить шумними і відносно часто лаяти, особливо якщо вони нудяться або відчувають тривогу.

Схильність до ожиріння

Через надмірне годування чи недостатню фізичну активність коргі можуть сильно набирати вагу.

Потреба у вправах

Вони потребують достатньої фізичної активності, тому важливо надавати їм можливість бігати та гуляти.

Проблеми зі спинним стовбуром

У коргі типово короткий тулуб та довгі спинні хребці, що інколи може призводити до проблем зі спинним стовбуром.

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