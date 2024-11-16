Пончики в карамелі: почекайте сідати на дієту
Зібралися на дієту? Почекайте, спочатку приготуйте ці пончики.
Для тіста:
• Молоко тепле — 100 г;
• Дріжджі сухі — 1,5 ч.л;
• Борошно пшеничне — 260-300 г;
• Сіль — 0,5 ч.л;
• Цукор — 50 г;
• Яйця курячі — 1 шт;
• Вершкове масло — 50 г.
Для заварного крему з ваніллю:
• Молоко — 300 г;
• Яйця курячі — 1 шт;
• Крохмаль кукурудзяний — 20 г;
• Ванільний цукор — 8 г;
• Цукор — 30 г.
Для карамелі:
• Цукор — 200 г;
• Вода — 100 мл.
Спосіб приготування:
1. В чаші змішати всі складники й замішати тісто. Воно має бути мʼяке на дотик. При потребі додати борошна, щоб можна було сформувати кульку.
2. Для підняття тісто перекладаємо в миску, накриваємо плівкою.
3. В мікрохвильову піч ставимо маленьку миску з водою та ставимо на 2 хв на підігрів. Тепер сюди можна поставити тісто до підняття.
4. Розкачуємо підняте тісто, шаром до 1 см. Вирізаємо кільцем пончики. Накриваємо плівкою на 10-15 хв для того, щоб підійшло.
5. Смажимо у великій кількості олії при температурі 170-180° по 2 хвилини з кожного боку.
6. Цукор, яйце, крохмаль та ванільний цукор змішати у чаші за допомогою вінчика.
7. Молоко підігріти до паріння. Влити у цукрову яєчну масу та перемішати. Перелити в сотейник та заварити крем. Охолодити, накривши плівкою, щоб вона торкалася крему.
8. Начинити пончики.
9. Воду з цукром змішати в сотейнику та нагрівати на середньому вогні до 170-175°.
10. Однією стороною обережно занурити пончики в карамель.
P.S:Чим довше стоять пончики, тим карамель буде менш хрустка.