Знадобляться шпилька і кипляча вода: оберігає від негативної енергії

Предки вважали, ніби шпильки мають амулетні властивості, що захищають від негативної енергії. UAportal дізнався, як можна провести обряд і створити потужний оберіг.

Щоб уберегтися від небажаної енергії, рекомендується здійснювати цей обряд на самоті, у кращому разі – за годину до сну. Для початку оберіть зовсім нову шпильку, переконавшись, що вона ніколи раніше не використовувалася.

Доведіть воду до кипіння і приготуйте склянку, наповнивши її до країв гарячою водою. Повільно відкрийте шпильку і дайте їй граційно поринути у склянку.

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Під час цього дійства важливо тихо вимовляти такі слова: "Як гаряча вода стає холодною, так і ворожі наміри віддаляються від мене". Після того, як вимовили слова, поставте склянку зі шпилькою на підвіконня і залиште її до ранку.

На світанку вилийте вже охолоджену воду на землю на вулиці, не забувши заздалегідь вийняти шпильку. Ця багатовікова традиція є символічним засобом захисту від негативу.

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