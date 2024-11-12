Статеве виховання дітей: що мають знати батьки

"Мамо, що таке секс?", - 5-річна дочка влітає на кухню і запитливо дивиться на маму. А у тієї круглі очі та повна відсутність варіантів відповіді.

Це типова ситуація в сім'ях, де такого поняття як "статеве виховання" взагалі не існує. Якщо до цього моменту ви були саме такою сім'єю, то наша стаття допоможе вам уникнути шокуючих питань і правильно підготувати дитину до одного з важливих аспектів дорослого життя. Поїхали!

Далі текст мовою оригіналу

Когда начинать половое воспитание

Поговорить о сексе, гениталиях и процессе рождения детей стоит тогда, когда ребенок сам задаст эти вопрос. Как правило, первая заинтересованность этой темой возникает в возрасте 3-4 лет.

Но даже если малыш пока совсем не интересуется этой темой, после кризиса трех лет, когда ребенок уже осознает себя отдельной личностью, с ним все-таки стоит провести беседу в рамках полового воспитания.

Профилактика растления

Малыш должен знать, что такое гениталии, зачем они нужны. Почему это не предмет игр, а интимная зона тела. Обязательно объясните, что никто не имеет права касаться этой зоны. Если такое произошло — нужно как можно скорее рассказать об этом родителям.

Для девочек проще всего объяснить границы интимной зоны так: участки, которые скрывает твой купальник. Для мальчиков, соответственно, интимная зона — часть тела, которую прикрывают трусы.

Интерес к теме секса

Если дети младшего возраста интересуются чаще всего вопросами беременности (откуда я взялся, как родился и пр.), то с возрастом возникает новая тема, которая является частью полового воспитания — механика, суть и предназначение секса в жизни человека.

Заинтересованность сексом появляется ближе к подростковому возрасту. И способность родителей честно и доверительно общаться на эту тему — лакмусовая бумажка, которая покажет, насколько они зрелые и мудрые.

Плохо выглядят неловкие пожимания плечами, ухмылки или отмалчивания, когда ребенок задает вопрос "Что такое секс?" или "Зачем люди занимаются сексом?". Если взрослые не могут спокойно и открыто говорить об этом, то как же они будут обсуждать темы, гораздо серьезнее и сложнее — алкоголь, наркотики, суицид и пр.? А ведь время для таких разговоров обязательно настанет.

Пирамида знаний

Представьте перевернутую пирамиду, поделенную горизонтально на сегменты — каждый последующий шире предыдущего. Вот таким образом должны наращиваться знания ребенка о сексе.

Для начала, когда появятся первые вопросы, дайте ребенку однозначный и общий ответ, не вдаваясь в подробности. С годами вопросы будут повторяться, и каждый раз вы должны давать всё больше информации. Особенно если ребенок сам хочет углубиться в интересующую его тему.

Вот пример ответов на самый популярный вопрос "Откуда берутся дети?":

✓ 3 года. Мужчины и женщины полюбили друг друга, и от их любви появляется малыш.

✓ 5 лет. Мужчина и женщина совершают половой акт, происходит зачатие, а потом рождается ребенок.

✓ 9 лет. Организм женщины вырабатывает яйцеклетки. А организм мужчины — сперматозоиды. Эти клеточки встречаются во время полового акта, когда и происходит зачатие. Оплодотворенная сперматозоидом яйцеклетка постепенно развивается и становится плодом. Он растет в матке и рождается на свет через 9 месяцев.

Зачем говорить с ребенком об ЭТОМ

Убедительная причина рассказать ребенку о сексе, беременности, гениталиях и пр. — уверенность в том, что он получит правдивую информацию.

Как бы ни старались родители уйти от расспросов, ребенок рано или поздно получит все необходимые ему ответы. И если источником знаний станут не родители, а посторонние люди, то проконтролировать качество полученной информации будет невозможно.

Опасность неправильных знаний:

ребенок будет бояться секса и всего, что с этим связано;

он не сможет распознать и отразить насилие;

у ребенка формируются ошибочные убеждения (к примеру, все девочки повернуты на сексе), что в итоге приведет к неадекватным поступкам.

Половое воспитание и распущенность — есть ли связь?

Родителей может пугать, что половое воспитание приведет к сексуальной распущенности. На самом деле это миф, опровергнутый официальными исследованиями. Так, учеными доказано, что обилие сексуальных изображений и видеороликов в соцсетях/ТВ/интернете приводит к снижению возраста сексуального поведения. То есть дети гораздо раньше начинают заниматься сексом.

А вот взаимосвязи между началом половой жизни и сексуальным воспитанием нет. Даже наоборот. Если подросток в течение многих лет получал честные ответы на все свои вопросы, то у него наверняка сформировалась привычка черпать информацию именно от родителей.

Он будет гораздо менее заинтересован в поиске других источников сведений, чем его товарищи, которые ничего не знают о сексе, но очень стремятся узнать.

Половое воспитание: о чем говорить

Мы собрали перечень тем, которые стоит обсудить с ребенком. Для удобства разбили их в зависимости от возраста, поскольку, помня о принципе перевернутой пирамиды, вам нужно постепенно углублять знания.

Если ребенок сам уточняет и хочет более широко обсудить какую-либо тему — не запрещайте этого. В доступной форме постарайтесь ответить на все вопросы.

3-4 года

Как мы писали выше, ребенок в возрасте 3 лет должен знать, что такое гениталии. Для начала — их правильное название. И лучше пусть это будут "вульва" и "пенис", чем "пися" и "писюн". Говорите о гениталиях спокойным тоном, без смешков. Дайте понять ребенку, что это совершенно обычная часть тела — такая же, как рука или нога. Но в силу гигиенических и социальных норм люди скрывают их специальной одеждой — нательным бельем.

Объясните разницу между мужчиной и женщиной, но не концентрируйтесь лишь на половых признаках. Гендерная идентичность выражается в разных вещах: у мужчины больше развиты мышцы, они физически сильнее. А вот женщины более выносливы — легче переносят боль.

Расскажите о границах личности и недопустимости их нарушения. Кроме прикосновения к гениталиям, нужно также контролировать любой телесный контакт с другими людьми. Щекотка или объятия допустимы только тогда, когда сам человек (объект телесного контакта) не против этого.

4-7 лет

Ребенок дошкольного и младшего школьного возраста вполне может понять основы физиологии организмов мужчины и женщины. Если ребенок спросит "Что такое матка?", используйте доступное объяснение: это орган, который состоит из мышц, во время беременности в нем развивается эмбрион.

В этом возрасте дети активно посещают развивающие и спортивные секции, бассейн. Расскажите, как правильно вести себя в раздевалке. Недопустимо ходить голым, рассматривать других людей в момент, когда те переодеваются. Также нельзя допускать провокативное поведение — нарочито демонстрировать свои гениталии, смеяться и тыкать пальцами.

8-11 лет

В этом возрасте детей нужно ознакомить с понятием гендера и половой принадлежности. Расскажите, что люди могут быть гетеро-, би- и гомосексуальными. Объясните, что осуждать и высмеивать людей за их половую ориентацию недопустимо.

В пубертатном периоде появляется естественное желание изучить собственное тело, его реакции. Ребенок делает это с помощью мастурбации. Он должен знать, что это совершенно нормальная, но интимная сторона жизни — делать такое можно лишь наедине.

Знания о процессе деторождения и сексе с каждым разом становятся глубже. Пришло время объяснить ребенку такие термины, как "эякуляция", "оргазм".