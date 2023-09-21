Корисні поради, які допоможуть у боротьбі з безсонням

UAportal підготував цей матеріал, який містить корисні поради щодо того, як боротися з безсонням – поширеною проблемою, яка може суттєво впливати на повсякденне життя, та покращити якість сну.

Графік сну

Для боротьби з безсонням рекомендується встановити послідовний графік сну. Людина повинна прагнути лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Це допомагає регулювати внутрішній годинник організму і з часом може покращити якість сну.

Сприятливе середовище для сну

Важливо, щоб у спальні було прохолодно, темно і тихо. Створивши спокійне і комфортне середовище для сну, можна значно підвищити шанси відразу заснути і не просинатися протягом ночі.

Діяльність перед сном

Бажано уникати вживання кофеїну або алкоголю перед відпочинком, оскільки ці речовини можуть заважати сну. Крім того, перед сном важливо обмежити перебування перед екранами, наприклад, смартфонів і ноутбуків. Синє світло, що випромінюється цими пристроями, може порушити природний цикл сну і неспання організму.

Заняття розслаблюючими видами діяльності, такими як читання або прослуховування заспокійливої музики перед сном, можуть бути корисними.

Читайте також: 5 корисних програм для покращення сну

Тривале перебування в ліжку

Якщо ви не можете заснути через 20 хвилин, рекомендується встати з ліжка і зайнятися спокійною, нестимулюючою діяльністю, поки знову не захочеться спати.

Крім того, уникнення денного сну може полегшити засинання вночі. Дотримуючись цих стратегій, можна покращити якість відпочинку та ефективно боротися з безсонням.

Професійна допомога

Медичний працівник може оцінити особливості сну і надати індивідуальні рекомендації або лікування. Когнітивно-поведінкова терапія безсоння є доведено ефективним методом лікування розладів сну і може бути запропонована. У деяких випадках також можуть бути призначені ліки.

Пропонуємо вам також дізнатися поради експертів зі сну, які розповіли, що змушує людину прокидатися вночі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!