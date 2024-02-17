Нетрадиційні способи застосування алкоголю у побуті

Алкоголь має дивовижні варіанти застосувань у побуті, які не обмежуються лише напоями. UAportal розповів про нетрадиційні способи використання спирту – від виведення плям до засобів від комах.

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Плямовивідник

Цікаво відзначити, що спирт можна використовувати як засіб для виведення плям з одягу. Нанесіть суміш з однієї частини води та однієї частини спирту на забруднену ділянку. Обережно потріть пляму м'якою тканиною або щіткою, перш ніж відправляти одяг до пральної машини. Спирт допомагає розщепити і підняти пляму, ефективно видаляючи її з тканини.

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Засіб для миття вікон

Спирт також може слугувати засобом для миття вікон. Проста суміш з трьох частин води і однієї частини спирту в пляшці з розпилювачем може бути використана для миття вікон. Спирт розчиняє жир і бруд, створюючи природний і ефективний засіб. Таке нетрадиційне використання спирту не тільки дає вражаючі результати, але й є екологічно безпечним.

Засіб від комах

Дивно, але спирт може стати ефективним засобом від комах, якщо його змішати з кількома краплями ефірної олії. Цю суміш можна розпилювати на шкіру, щоб відлякувати комах під час перебування на відкритому повітрі. Аромат ефірної олії відлякує шкідників, а спирт виступає в ролі провідника. Таке нетрадиційне використання спирту є природною альтернативою хімічним спреям від комах.

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