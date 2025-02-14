Корисні котлети з курки: смачна та корисна страва

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо смачну та корисну страву - соковиті курячі котлети з кабачками, без смаження та зайвої олії. Діти їх обожнюють. Готуйте та смакуйте.

У кожної господині є свої секрети та лайфхаки.. Друзі, діліться в коментарях своїми секретами приготування ідеальних котлет.

Курячі котлети з кабачками

500 г курячого фаршу

1 кг кабачків (2 шт.)

300 г цибулі (2-3 шт.)

50 г яйця (1 шт.)

сіль (за смаком)

50 г борошна (2 ст. л.)

кріп

100 г мʼякоті батону

Технологія приготування:

Очищуємо кабачки від шкірки та натираємо на дрібній терці. Віджимаємо натерті кабачки та перекладаємо у миску, сік нам не знадобиться.

Натираємо цибулю на дрібній терці та додаємо до кабачків.

Додаємо нарізаний кріп та мʼякоть батону. Перемішуємо, батон має увібрати в себе вологу.

Додаємо яйце та фарш. Знову перемішуємо.

Додаємо сіль за смаком, борошно та перемішуємо.

Змочуємо руки водою, формуємо котлети та викладаємо на деко з пергаментом.

Відправляємо деко в розігріту духовку до 190 градусів, режим - низ з конвекцією або низ-верх з конвекцією 15-20 хв.

З цієї кількості інгредієнтів виходить 20-25 котлет.

Усім смачного!