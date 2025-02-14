Корисні котлети з курки: смачна та корисна страва
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо смачну та корисну страву - соковиті курячі котлети з кабачками, без смаження та зайвої олії. Діти їх обожнюють. Готуйте та смакуйте.
У кожної господині є свої секрети та лайфхаки.. Друзі, діліться в коментарях своїми секретами приготування ідеальних котлет.
Курячі котлети з кабачками
500 г курячого фаршу
1 кг кабачків (2 шт.)
300 г цибулі (2-3 шт.)
50 г яйця (1 шт.)
сіль (за смаком)
50 г борошна (2 ст. л.)
кріп
100 г мʼякоті батону
Технологія приготування:
Очищуємо кабачки від шкірки та натираємо на дрібній терці. Віджимаємо натерті кабачки та перекладаємо у миску, сік нам не знадобиться.
Натираємо цибулю на дрібній терці та додаємо до кабачків.
Додаємо нарізаний кріп та мʼякоть батону. Перемішуємо, батон має увібрати в себе вологу.
Додаємо яйце та фарш. Знову перемішуємо.
Додаємо сіль за смаком, борошно та перемішуємо.
Змочуємо руки водою, формуємо котлети та викладаємо на деко з пергаментом.
Відправляємо деко в розігріту духовку до 190 градусів, режим - низ з конвекцією або низ-верх з конвекцією 15-20 хв.
З цієї кількості інгредієнтів виходить 20-25 котлет.
Усім смачного!