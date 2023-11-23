Чому рідке мило варто заливати в унітаз

Засмічення сантехніки є постійною проблемою в багатьох домогосподарствах, часто спричиненою мінеральними відкладеннями з жорсткої води та накопиченням трубах сечовини та осаду. Зіткнувшись із засміченням, домовласники, як правило, мають два варіанти: витратити гроші на професійних сантехніків або знайти ефективне рішення, яке можна виконати власноруч.

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UAportal розповідає про два перевірені методи, які сприяють успішному усуненню засмічень унітаза, коли відсутній вантуз.

1. Рідке мило

Рідке мило може стати рятівником у прочищенні унітаза. Ось простий спосіб використання рідкого мила.

- Налийте приблизно пів склянки рідкого мила безпосередньо в унітаз.

- Залиште мило в унітазі приблизно на 10 хвилин.

- Після цього влийте один літр гарячої води і терпляче чекайте 25 хвилин.

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Протягом цього періоду очікування мильна вода поступово робить свою справу, усуваючи засмічення. Після закінчення часу просто змийте унітаз, переконавшись, що весь вміст ефективно видалений. Для більш стійких засмічень цей процес можна повторити.

2. Харчова сода та оцет

Ще один ефективний метод полягає у використанні харчової соди та оцту

- Висипте половину пачки харчової соди в унітаз.

- Після цього додайте склянку оцту.

- Дайте хімічній реакції відбутися, перш ніж заливати теплу воду.

Ця проста комбінація ефективно усуває сильні засмічення без використання вантузів або дорогих магазинних хімічних засобів для чищення.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину. Пропонуємо також прочитати, як каналізацію допоможе прочистити велосипедний насос та будівельний нейлоновий хомут.

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