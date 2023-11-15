Чому японці розсипають сіль у туалеті: ви здивуєтесь

Цікаво, що сіль не обмежується лише кулінарним використанням у японських домогосподарствах. Вона також знайшла своє місце у ванних кімнатах та туалетах. UAportal розповідає про що мова.

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Японська культура просякнута традиціями і часто переплітає давні ритуали з сучасними інноваціями. Один звичай, пов'язаний з використанням солі, привернув увагу багатьох.

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Японці приписують солі містичні властивості, такі як здатність відганяти злих духів і приносити удачу. Вважається, що посипання сіллю може очистити місце від негативної енергії.

Японці вірять, що злі духи можуть проникнути в будинок через вентиляційні отвори або відчинені вікна, що зумовлює необхідність захищати своє житло. Хоча просто розсипання солі в туалеті може здатися нераціональним та дивним заняттям, японці таким чином винайшли спосіб захистити своє житло.

Вони розставляють невеликі мисочки з сіллю або створюють соляні піраміди, як правило, тригранні, хоча існують і інші варіації. Ці піраміди не обмежуються лише туалетом, їх можна знайти і в інших місцях будинку.

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