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Чому важливо ретельно пережовувати їжу

Анастасія ГолобородькоАнастасія Голобородько

Чому важливо ретельно пережовувати їжу
Чому важливо ретельно пережовувати їжу

Завжди дивно розповідати базове, але бачу що треба нагадати. Жування - важливе.

Це ваше внутрішнє антибактеріальне, внутрішній Креон, внутрішня антипаразитарна програма.

Те що ми не їмо стерильну їжу, ви в курсі. А те допомагати можна не фармою, БАД, а внутрішніми ресурсами - забуте.

У слині величезна кількість ферментів, що допомагають поратися з вірусами, бактеріями, найпростішими, грибами. Ясно що не тільки слина, але її роль - дуже важлива. Як миття рук після публічних місць, транспорту, керма, телефону. Ми вміємо нищити збудників на вході в ШКТ.

Нас цікавлять кілька фактів:

Муцин надає слині в’язкість і завдяки ньому зволожена слиною харчова маса легко проковтується

Слина людини активно гідролізує вуглеводи (!), розщеплюючи крохмалі до глюкози

У слині містяться ферменти: пептидази, ліпази, лужна і кисла фосфатази, РНКаза, і саме антибактеріальний лізоцим, що міститься в ній.

Має мінералізуючу функцію для зубів, до речі, але зараз не про це

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Вже на першому етапі травлення бактерії (не всі, не всі) не можуть проникнути далі

Я не фанат супів. І взагалі рідкої їжі. Доросла людина жує і змелює їжу. Особливо холодні напої, просто рідке харчування без жування колись приведе до порушень травлення.

Посипте крем-суп насінням, поріжте овоч, смузі не пийте, а викладайте на ягоди й горіхи хоча б (з веган протеїном смузі, не тупо солодкі ж)

Лізоциму та ферментам слини потрібен час на роботу, цей час дає пережовування та подрібнення їжі, у рідкої їжі цього часу немає.

Джерело:instagram.com

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