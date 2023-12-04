Чому важливо дотримуватись режиму сну: цікаві факти

Сон — це не лише приємне відчуття відпочинку, але й надзвичайно важливий процес для здоров'я та добробуту. Наукові дослідження підтверджують, що регулярний і якісний сон має величезний вплив на фізичне, психічне та емоційне благополуччя людини. UAportal розповідає про п'ять ключових фактів про сон, що підкреслюють важливість дотримання правильного режиму сну для збереження здоров'я та оптимального функціонування організму.

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Важливість якісного сну

Важливість якісного сну часто недооцінюють, хоча він має значний вплив на наше загальне самопочуття. Під час сну в нашому організмі відбуваються важливі процеси, які відновлюють різні фізичні функції. Крім того, якісний сон відіграє важливу роль у роботі когнітивних функцій, консолідації пам'яті, емоційної регуляції та належному функціонуванні нашої імунної системи.

Важливість тривалості сну

Достатня кількість сну має вирішальне значення для оптимального фізичного та психічного здоров'я. Всупереч поширеній думці, кілька годин сну недостатньо для повноцінного функціонування. Натомість дорослим зазвичай потрібно 7-9 годин сну на добу для достатнього відновлення організму, збереження когнітивної гостроти та підтримки емоційного благополуччя.

Якість сну

Самої лише тривалості сну недостатньо для справжнього омолодження та відновлення енергії. Якісний сон включає в себе не тільки рекомендовану кількість годин у ліжку, але й глибину та ефективність сну. Можна спати рекомендований час, але прокидатися втомленим і знесиленим через погану якість сну.

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Роль циркадного ритму

Циркадний ритм визначає наш природний режим сну і регулює періоди бадьорості та сонливості. Підтримання постійного циркадного ритму має важливе значення для отримання достатнього відпочинку та відчуття бадьорості у відповідний час.

Стадії сну

Заглиблюючись у сферу сновидінь і стадій сну, цікаво відзначити, що сон не є рівномірно безперервним станом. Натомість він складається з різних стадій, включаючи швидкий сон і нешвидкий сон.

Швидкий сон, що характеризується яскравими сновидіннями, відіграє важливу роль у консолідації пам'яті та емоційній обробці. Поряд з фазою швидкого сну, фаза повільного сну включає різні стадії, які сприяють фізичному відновленню та зростанню.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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