Чому важливо зберігати харчову плівку в холодильнику, а не в шафі: Корисний лайфхак для господинь

Якщо ви постійно стикаєтеся з труднощами при використанні харчової плівки, важливо розуміти, як правильно зберігати цей матеріал. UAportal ділиться корисним лайфхаком.

Відео дня

Чи часто ви спостерігаєте, рулон харчової плівки лежить у шафі, шухляді або навіть на столі? Якщо так, то не дивно, що з часом вона стає липкою і легко рветься. Щоб запобігти цим проблемам, настав час подумати про зберігання харчової плівки в іншому місці.

Читайте також: У мережі показали спосіб, як зручно зберігати спеції на кухні: корисний відео-лайфхак

Ідеальне місце для зберігання харчової плівки

Хоча це може здатися незвичним, харчову плівку краще зберігати при низьких температурах. Ідеальним місцем для цього є холодильник.

Крім того, ви навіть можете помістити рулон у морозильну камеру без жодних негативних наслідків для матеріалу. Насправді екстремально низькі температури позитивно впливають на довговічність плівки.

При зберіганні в морозильній камері плівка стає більш еластичною, рідше рветься і не залишає липкості на руках. Цей результат пояснюється тим, що низька температура зменшує електризацію плівки, що значно полегшує її обробку та ефективне використання.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!