Чому почути крик півня до успіху: прикмети, які пророкують щастя

Прикмети та заборони завжди були невід'ємною частиною української культури. Ці звичаї і традиції як служать джерелом культурної гордості, а й виступають як інструмент підтримки культурної наступності. UAportal підготував цю статтю, щоб вивчити прикмети в українській культурі, які вказують на добру.

Почути крик півня

В українській культурі почути крик півня – позитивна прикмета, яка означає початок нового дня. Згідно з фольклором, крик півня асоціюється з світанком, який вважається часом надії та нових починань. Крім того, вважається, що крик півня відлякує злих духів та захищає домочадців від бід.

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Побачити сонечко

Сонечка не лише чарівні, а й є гарною ознакою в українській культурі. Вважається, що побачити сонечко приносить удачу, особливо якщо вона сяде на вас. Також існує повір'я, що якщо убити сонечко, то це може принести нещастя.

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Знайти чотирилисту конюшину

Знахідка чотирилистої конюшини вважається гарною ознакою у багатьох культурах, у тому числі і в українській. Вважається, що знахідка чотирилистої конюшини приносить удачу та процвітання. Багато українців зберігають висушену чотирилисту конюшину в гаманці або сумочці на удачу.

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Розбити тарілку

У багатьох культурах розбитий посуд вважається поганою ознакою, але в українській культурі вважається, що це приносить удачу. Якщо ви випадково розіб'єте страву, це принесе щастя, особливо якщо вона була зроблена з глини.

Почути зозулю

Почути зозулю в українській культурі вважається гарною ознакою. Вважається, що крик зозулі приносить удачу, особливо якщо він лунає вранці. Деякі вірять, що якщо почути зозулю вперше на рік, то це принесе успіх на весь рік.

Нагадаємо, що гроші мають сильну енергетику, а звичайна купюра може стати справжнім талісманом. Такий магніт залучатиме гроші. Як його знайти, читайте у матеріалі UAportal.

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