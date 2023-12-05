Чому унітаз тече після зливу: як це виправити

Протікання унітаза – це поширена проблема, яку можна вирішити за допомогою кількох простих порад від професійних сантехніків. UAportal розповідає про основні причини протікання унітаза після змивання.

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Несправність кільця, що ущільнюється

Найбільш поширеною причиною протікання унітаза після змиву є несправність кільця ущільнювача. Це кільце ущільнює з'єднання між унітазом та зливною трубою, і якщо воно зношене або пошкоджене, вода може витікати. Щоб це виправити, вам потрібно зняти унітаз і замінити кільце ущільнювача. Ще одна можлива причина – тріщина у чаші унітаза, яка може виникнути через зношеність або сильний удар.

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Неякісне підведення води

Перевірте, чи надійно закріплений шланг, що з'єднує бачок унітаза з водяним клапаном. Якщо він ослаблений або пошкоджений, його можна підтягнути чи замінити.

Крім того, механізм змиву, включаючи клапан наповнення і клапан, що змиває, може бути несправний і викликати протікання. Перевірте ці компоненти на наявність ознак пошкодження або зношування та за потреби замініть їх.

Неправильний монтаж унітаза

Неправильний монтаж унітаза може призвести до перебігу. Переконайтеся, що туалет надійно прикручений до підлоги та всі з'єднання затягнуті. Якщо унітаз хитається чи нестійко, це може призвести до протікання води. Затягування болтів та забезпечення правильного вирівнювання туалету може допомогти вирішити цю проблему.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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