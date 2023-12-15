Чому спати – це корисно: Топ-5 цікавих фактів

Сон. Ми проводимо близько третини нашого життя в цьому таємничому стані, відновлюючи свою енергію та перезаряджаючи розум. Захоплююче, але це дорівнює приблизно 25 рокам нашого часу. UAportal пропонує 5 приголомшливих фактів про сон, які вас здивують і захоплять.

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1. Чорно-білі сни

Близько 12% людей відчувають щось особливе у своїх снах – вони бувають лише чорно-білими. Дивно, але до ери кольорового телебачення цей відсоток був значно вищим, сягаючи колосальних 75%. Психологія цього явища залишається цікавим предметом дослідження.

2. Контроль сну

Люди володіють винятковою здатністю серед істот – можливістю кидати виклик сну. У той час як інші ссавці піддаються дрімоті, коли цього вимагає їхній організм, ми можемо протистояти цьому бажанню і продовжувати свою активність.

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3. Чоловіки і жінки мають різний режим сну

За даними Національного фонду сну, чоловіки та жінки мають незначні відмінності у режимі сну. В середньому чоловіки мають добовий ритм приблизно на шість хвилин довший. Це означає, що вони часто відчувають меншу втому у вечірні години. На відміну від них, жінки, як правило, мають коротші цикли і прокидаються раніше вранці.

4. Лунатизм

Лунатизм, справді своєрідний розлад сну, вражає приблизно 15% населення. Цікаво, що, незважаючи на зовнішню непритомність лунатиків, їх можна розбудити від сомнамбулічного стану, якщо виникне така потреба.

5. Сон покращує імунітет

Крім того, важливо відзначити, що хороший нічний сон відіграє важливу роль у зміцненні нашої імунної системи, особливо під час сезону грипу. Експерти часто рекомендують спати від 7 до 8 годин щоночі, щоб посилити природний захист нашого організму від хвороб.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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