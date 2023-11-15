Чому птах може постукати у вікно: що означає прикмета

UAportal розповідає, що вікна здавна вважалися містичними порталами, які викликають почуття страху і трепету. Зокрема, досить зловісним вважається стукіт у вікно. Однак важливо не піддаватися відразу страху і паніці, оскільки такому явищу може бути правдоподібне пояснення.

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Іноді птах може просто цікавитися навколишнім середовищем

Іноді птах може просто цікавитися навколишнім середовищем і ненавмисно постукати в скло. Наприклад, голуб, що сидить на підвіконні, може дзьобнути вікно через бажання краще пізнати навколишнє середовище. Крім того, не виключено, що птаха приваблює муха або будь-яка інша комаха, яка могла привернути його увагу на шибці.

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Прибуття важливих новин

Проте забобонні люди часто надають значення знакам і прикметам. За їхніми віруваннями, коли птах стукає у вікно, це означає прибуття важливих новин. Тлумачення цієї прикмети може варіюватися залежно від виду птаха.

Позитивний знак

Якщо у вікно послідовно і наполегливо стукає синій птах, це сприймається як позитивний знак, що вказує на настання сприятливого етапу в житті, який характеризується безмежною радістю. Так само, якщо у вікно влітає ластівка, це символізує швидке поповнення в родині та слугує передвісником щастя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в дитинстві всім говорили, що не можна їсти з ножа. Проте не всі знають, звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення.

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