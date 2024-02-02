Чому необхідно виходити із зони комфорту: Як це зробити

UAportal підготував декілька лайфхаків, як вийти із зони комфорту. Дізнайтеся про практичні поради, які сприяють особистісному зростанню та розвитку.

Відео дня

Ознайомлення з новим досвідом

Необхідно докладати зусиль, щоб отримати новий досвід, незалежно від того, чи це передбачає спробувати нову кухню, відвідати нове місце або набути нових навичок. Вийшовши зі звичної рутини та оточення, можна розширити свій світогляд і підвищити адаптивність. Сприйняття нового досвіду може допомогти у розвитку впевненості та стійкості, що, зрештою, полегшить вихід із зони комфорту.

Читайте також: Три лайфхаки, які допоможуть покращити відносини: "5 мов кохання" та техніки спілкування

Постановка невеликих, досяжних цілей

Людям рекомендується ставити невеликі, досяжні цілі, які поступово виводять їх із зони комфорту. Це може бути коротка розмова з незнайомцем, спроба зайнятися новим хобі або дослідити інший маршрут на роботу. Зосереджуючись на викликах, які можна подолати, можна створити імпульс і підвищити готовність долати більший дискомфорт.

Уявлення успіху

Якщо на мить уявити, що вдалося досягти успіху в ситуації, яка викликає дискомфорт, чи то виступаючи з презентацією, чи то пробуючи нове хобі, чи то беручи на себе роль лідера, це може зменшити почуття тривоги або страху і підвищити впевненість у вирішенні проблеми. Завдяки такому підходу можна психологічно підготуватися до незнайомої ситуації, легше зорієнтуватися в ній та адаптуватися до неї.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та швидко розкрити свій потенціал.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!