Чому не можна жити в оселі неправильної форми: До яких бід це може призвести

Проживання в будинку чи квартирі неправильної форми може принести різні нещастя та негативні наслідки. UAportal розповідає про те, як форма житла відіграє важливу роль у формуванні позитивного впливу на людину.

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Чому не можна жити у будинку неправильної форми

Фен-шуй – це мистецтво створення гармонійної та збалансованої обстановки в будинку. Отже, прямокутна або квадратна форма вважається ідеальною для сприяння удачі. З іншого боку, будинки неправильної форми або квартири зі зрізаними кутами, часто спроєктовані для розміщення сходових клітин, можуть порушити енергетичний баланс і призвести до згубних наслідків.

Відсутність південно-західного кута

Наприклад, відсутність певних кутів у будинку може суттєво вплинути на різні аспекти життя. Південно-західний кут, що уособлює жіночу енергію, відповідає за романтичне життя та стосунки. Якщо цей кут відсутній, жінка, яка живе в такому будинку, може мати труднощі з пошуком щастя.

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Відсутність південно-східного кута

Аналогічно, відсутність південно-східного кута, що відповідає за фінансові питання, може зробити надзвичайно складним досягнення фінансового достатку. Навіть якщо людині вдається накопичити певні статки, вони, швидше за все, витікатимуть з дому через відсутність сприятливого середовища для фінансового благополуччя.

Відсутність північно-західного

Ще однією поширеною проблемою є відсутність північно-західного кута, який уособлює мужність. У таких будинках чоловікам може бути важко розкрити свій потенціал і виразити своє справжнє "я".

Їх маскулінність може пригнічуватися, що потенційно може призвести до негативних наслідків. Це може проявлятися у втечах з дому або в таких негативних проявах, як залежність, проблеми зі здоров'ям чи психологічний дистрес.

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