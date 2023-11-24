Чому не можна вбивати павуків вдома: забобони та прикмети

UAportal розповідає, чому павуків у будинках і квартирах слід оберігати та не можна вбивати. З давніх-давен ці істоти асоціюються з удачею, процвітанням і мудрістю. Вважається, що їхня присутність в оселі приносить щастя і достаток.

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Одне з фольклорних уявлень припускає, що павутиння діє як бар'єр, вловлюючи негативну енергію і запобігаючи її проникненню в домівку. Дозволяючи павутині залишатися непорушною, господарі захищають свої домівки від зовнішнього негативу.

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Крім того, з християнською вірою переплітається чудова казка. Легенда свідчить, що Марія, Йосип і немовля Ісус шукали притулку від служниць царя Ірода. Кажуть, що павуки сплели павутиння, хитро відволікаючи увагу воїнів-переслідувачів, що дозволило святому сімейству втекти.

Як символічний жест вдячності та поваги, віруючим не рекомендується завдавати шкоди або знищувати цих павуків. Вважається, що порушення цього застережливого звичаю може спричинити ланцюг нещасть. Вбивство маленького павучка вважається ще більш небезпечним, оскільки це може накликати проблеми з дітьми.

Життя в гармонії з павуками не обов'язково передбачає спільне проживання. Насправді цих членистоногих можна обережно випускати на волю, дозволяючи їм плести свої домівки під дахами або серед трави, де вони можуть продовжувати своє існування.

Раніше вчені показали, як паразит виривався з тіла павука.

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