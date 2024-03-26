Чому не можна прибирати ввечері: народні прикмети та повір'я

Багато господинь часто обирають вечір для миття підлоги. Безперечно, цей час доби часто є найзручнішим для таких завдань. UAportal розповів, що згідно з народними прикметами, бажано не піддаватися цьому бажанню і вибрати ранкове або денне прибирання.

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Причина такого повір'я криється в потенційних наслідках, які можуть виникнути, якщо підмітати або мити підлогу після настання сутінків. Наші предки твердо вірили, що проведення цих робіт у вечірній час може призвести до небажаних наслідків і порушити позитивний енергетичний потік у домі, потенційно притягаючи натомість негативну енергію.

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Однією з найпоширеніших проблем є віра в те, що вечірнє прибирання може ненавмисно викликати злі або нечисті сили в домі. Це пов'язано з тим, що прибирання в темну пору доби може негативно вплинути на фінансовий добробут мешканців.

Крім того, за прикметами, викидання зібраного пилу і бруду пізно ввечері може спровокувати гнів домашнього духа, що поставить під загрозу захист і стабільність оселі. Щоб уникнути таких несприятливих обставин, тим, хто вірить у ці прикмети, рекомендується переносити прибирання на ранок або денні години.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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