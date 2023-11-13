Чому не можна пити чай з ложкою в чашці: народні прикмети

Чай, улюблений напій багатьох, має безліч народних повір'їв та прикмет, пов'язаних з його вживанням. UAportal розповів, як правильно пити чай згідно з забобонами.

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У повсякденних звичках пити чай криється потенціал для нещасть і неприємностей. Одне з народних повір'їв свідчить, що пити чай з тріснутої чашки – накликати нещастя на свій дім. І навпаки, рекомендується відмовитися від звички потягувати чай з ложкою в чашці, оскільки це може перешкодити перспективам великого фінансового успіху. Ця асоціація з нещастям поширюється і на отримання боргів через таку практику чаювання.

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Крім того, існують певні табу щодо чайного етикету. Ніколи не можна допивати з чужої чашки, оскільки вважається, що будь-які проблеми або неприємності, які відчуває власник чашки, передадуться нічого не підозрюючому гостю. З іншого боку, якщо випадково пролити трохи чаю на себе, це вважається доброю прикметою, яка вказує на те, що на попереду чекає приємна новина на роботі.

Але ці повір'я про чай виходять за рамки простого посуду і пролитого чаю. Вважається, що випадково поперхнутися чаєм вранці – означає отримати хороші новини в той самий день. Обпікання язика від надмірно гарячого чаю віщує майбутні неймовірні зміни у житті. Розведення чорного чаю холодною водою асоціюється з неминучою сваркою з кимось, а розведення зеленого чаю холодною водою пророкує можливі невдачі в особистому та професійному житті.

Навіть сам процес підсолоджування чаю має свої забобони. Якщо помилково покласти в чай сіль замість цукру, цей казус віщує приємні новини, що наближаються. Якщо ж чай ненавмисно пролили, готуйтеся до неминучих втрат або неприємностей у домі.

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