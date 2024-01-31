Чому не можна залишати порожні пляшки на столі: пояснення народного забобону

Забобони часто займають важливе місце в культурних віруваннях і традиціях. Одним із таких є заборона залишати порожні пляшки на столі. UAportal розповів, що багато хто дотримується цього переконання, вважаючи його неправильним і здатним принести нещастя в майбутньому.

Відео дня

Є версія, яка пов'язана з містикою та давніми народними прикметами. Згідно з цими уявленнями, порожня пляшка, залишена на столі, запрошує злих духів, здатних зіпсувати їжу або завдати шкоди домочадцям. Тому забобонні люди намагаються якнайшвидше прибрати порожнечу зі столу, щоб уникнути потенційної зустрічі з нечистою силою.

Інше тлумачення говорить, що порожня пляшка на столі символізує нестачу багатства і процвітання в родині. Через цю метафоричну призму залишення порожньої посудини на видноті означає нестачу фінансових ресурсів і предметів першої необхідності. Щоб відвернути таку долю, потрібно негайно замінити ці пляшки або заховати їх під стіл.

Читайте також: П'ять українських забобонів, які не зрозуміють іноземці

Нарешті, ця традиція має практичну мету. Порожні пляшки, що займають місце на столі, можуть заважати розташувати інші страви та напої. Крім того, вони можуть випадково перекинутися і розбитися, що може призвести до травм або пошкоджень. Прибирання та зберігання порожніх пляшок під столом забезпечує зручність та безпеку.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!