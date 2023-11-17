Чому не можна бити по столу: пояснення народного забобону

UAportal розповідає про те, що обідній стіл з давніх часів займав священне місце в культурі, що призвело до появи різноманітних забобонів, пов'язаних з цим предметом меблів. Одним з таких повір'їв є заборона стукати або бити по столу.

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Чому не можна бити кулаком по столу

Люди, що вірять у забобони, твердо дотримуються переконання, що удар кулаком по столу призводить до несприятливих наслідків. Вважається, що це неповага до вищих сил, накликання неприємностей у своє життя. Наслідки можуть проявлятися у вигляді конфліктів у сім'ї, труднощів на роботі і навіть фінансових труднощів.

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Інші забобони

Так само вважається, що стукання пальцями по столу призводить до бідності та несподіваних втрат. Тому бажано утриматися від таких дій, щоб уникнути потенційних нещасть.

Окрім уникнення стукання по столу, існують й інші забобони, пов'язані з їжею та її розміщенням на столі. Вважається неправильним розкидати їжу під час їжі або залишати її прямо на поверхні столу. Натомість уся їжа має бути на відповідному посуді.

Наприклад, якщо ви маєте справу з вареним яйцем, дуже важливо не бити його об стіл. Оскільки яйця символізують життя, вважається, що такий вчинок може розгнівати божество, тим самим започаткувавши період нещасть чи невезіння.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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