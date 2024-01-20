Чому не варто викидати залишки мила: 4 причини

Коли справа доходить до залишків мила, багато хто з нас схильний просто викидати їх або навіть кип'ятити, щоб отримати рідке мило. UAportal розповів, що існують більш ефективні та винахідливі способи отримати максимум користі від мила.

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Покращення роботи пральної машини

Ви можете отримати користь від залишків мила, поклавши їх у пральну машину. Під час циклу прання, залишки мила створять додаткову піну, в результаті чого одяг буде чистішим.

Засіб від молі

Кілька шматочків мила покладіть у мішечок, а потім заховайте його в шафу разом з хутряними виробами. Моль відлякує запах мила.

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Очищення туалету

Для легкого та освіжаючого прибирання туалету, спробуйте покласти шматочки мила у зливний бачок. Коли мило розчиниться у воді, при кожному змиві буде виділятися піна, що забезпечить чистоту туалету з приємним ароматом.

Домашнє відбілювання

Не варто недооцінювати мильні залишки, коли мова йде про природне відбілювання. Почніть з того, що натріть залишки на тертці або подрібніть їх на стружку, а потім змішайте з содою і теплою водою. Ретельно все перемішайте і додайте цю суміш у киплячу каструлю з водою.

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