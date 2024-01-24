Чому не варто викидати чайні пакетики: 3 корисні лайфхаки

Чайні пакетики насправді можуть стати в пригоді в різних ситуаціях. Зокрема, їхнє використання виходить за рамки простого приготування гарячого напою. UAportal підготував три практичні лайфхаки, які допоможуть вам використати чайні пакети в побуті.

Відео дня

Догляд за взуттям

Навіть якщо ви суворо дотримуєтеся чистоти та гігієни, час від часу від взуття все одно може з'являтися неприємний запах. Цей запах не завжди є результатом брудних шкарпеток.

Читайте також: Пʼять незвичайних способів використання оцту в побуті: корисні лайфхаки

Простим і ефективним рішенням у боротьбі з цим є поміщення всередину пакетиків чаю на ніч. Бажано використовувати чай з додаванням ароматизаторів.

Підживлення рослин

Для здорового росту рослинам потрібен азот. Дивно, але чайні пакетики можуть слугувати чудовим природним варіантом добрива. Однак важливо використовувати тільки чайні пакетики без будь-яких добавок або ароматизаторів.

Закопуючи пакетики в ґрунт, не забудьте видалити папір і металеві застібки. Цей природний та екологічний метод збагатить ґрунт додатковими поживними речовинами, сприяючи добробуту ваших рослин.

Догляд за шкірою

Хоча про це мало хто знає, чайні пакетики можуть сприяти покращенню вигляду вашої шкіри, борючись з акне та зменшуючи зморшки. Після очищення просто протріть обличчя чайним пакетиком. Бажано повторювати цю процедуру щовечора для досягнення оптимального результату.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!