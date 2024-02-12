Чому не варто вішати речі на стільці та двері

Після довгого і виснажливого дня ми можемо знехтувати своєю звичною охайністю і просто кинути свої речі, бажаючи відпочити. UAportal розповів, що така недбала поведінка може мати непередбачувані наслідки, згідно з певними віруваннями та забобонами.

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Одне з таких повір'їв застерігає від того, щоб вішати одяг на спинку стільця. Вважається, що порушення цього правила може накликати неприємності в особистому житті, потенційно призвести до фінансових негараздів або навіть до втрати значної суми грошей. Більше того, це безпідставне марновірство натякає на можливість розлуки з коханою людиною або нещасливий кінець стосунків.

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Так само, виходячи з традиційних прикмет, чіплятися за звичку вішати предмети на двері також може призвести до негативних наслідків. Дверна ручка або самі двері вважаються несприятливим місцем для розвішування одягу.

Народні повір'я припускають, що така дія може змусити людину вирушити в небажану і тривалу подорож, а не в приємну втечу в блаженний сон. Ці подорожі можуть призвести до гіркої розлуки з домом і близькими. Крім того, це марновірство пов'язує вішання речей на двері з потенційною можливістю розпалити сварку з родиною та близькими.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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