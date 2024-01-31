Чому не варто проходити під стовпами у формі літери 'Л': Що варто знати

На вулицях нерідко можна спостерігати, як люди, натрапивши на стовп, інстинктивно намагаються його обійти. UAportal розповів, що така поведінка може здатися комусь дивною, та не всі залишаються байдужими до цієї прикмети.

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Існують різні причини, чому слід утримуватися від проходу під опорами типу "Л". Розуміння пов'язаних з ними прикмет відіграє важливу роль в уникненні потенційних небезпек і збереженні особистого благополуччя.

Широко поширена думка, що проходження через такі стовпи приносить неприємності та потенційні нещастя. Вважається, що гострі кути, притаманні їхній структурі, притягують до себе проблеми, виснажуючи енергетичні запаси людини.

Навіть якщо людина наважується пройти під такою аркою лише один раз, бажано заздалегідь встановити ментальний щит захисту. Також не варто оформлювати кімнати з подібними конфігураціями, і купівлі схожих на них меблів - столів, диванів, шаф та іншого.

Раціональніший підхід до цього питання також є виправданим. Хоча ці конструкції можуть здаватися міцними, були випадки, коли вони хиталися або були погано встановлені. Рівень небезпеки зростає, якщо врахувати близькість електроустановок.