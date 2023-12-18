Чому не варто називати дітей іменем одного з батьків: Забобони

Називаючи дитину на честь одного з батьків, деякі люди приймають це рішення з добрими намірами. Це приносить радість батькам, яких вшановують, і може сприяти зміцненню зв'язків у родині. UAportal розповідає про певні народні повір'я, які застерігають від таких традицій.

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Згідно з цими повір'ями, називання дитини на честь одного з батьків може призвести до потенційних негативних наслідків. Вважається, що наявність тезок у родині може створити труднощі у встановленні гармонійних стосунків між дитиною та її родичем, коли вона подорослішає. Це може бути особливо актуально, коли син названий на честь батька або коли дочка названа на честь матері.

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Крім того, ці прикмети вказують на те, що з часом може виникнути ймовірність зовнішніх впливів, які змусять тезку дистанціюватися від свого сімейного оточення. Це може внести напругу в сімейну динаміку.

Крім того, народні повір'я також не рекомендують називати дитину на честь померлого родича. Наслідки такого вибору вважаються несприятливими. Якщо сина називають на честь батька, який помер ще до народження дитини, вважається, що вона може ненароком успадкувати нещасливу долю. Це впливає на життя дитини і може спричинити проблеми, з якими вона, можливо, не зіткнулася б в іншому випадку.

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