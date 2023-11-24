Чому краще відмовитися від вечірнього обрізання нігтів: забобони та поради

Підстригання нігтів – звичайна частина нашої гігієнічної рутини. Однак мало хто знає про прикмети та забобони, пов'язані з цією, здавалося б, буденною справою. Однією з конкретних пересторог є утримання від стрижки нігтів у вечірній час. UAportal розповідає чому це так, і як можна захистити себе від можливих наслідків.

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Походження забобону

Згідно з народним повір'ям, нігті містять значну частину нашої особистої енергії, захищаючи нас від несприятливих впливів. Підстригаючи нігті в умовах поганого освітлення, ми ненавмисно знімаємо цей захисний бар'єр і стаємо вразливими для злих духів, прокльонів і пристріту. Більше того, викинуті обрізки нігтів можуть потрапити до чужих рук і бути використані для зловмисних магічних ритуалів.

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Цей забобон сягає корінням у глибину століть, коли люди не мали належного освітлення у своїх оселях у нічний час. Тому вони обрізали нігті при світлі свічки або каміна, ризикуючи поранитися або не помітити дрібні уламки нігтів.

Оптимальний час для стрижки нігтів протягом тижня

- Понеділок вважається несприятливим для обрізання нігтів, оскільки це може призвести до розбрату в сім'ї або до розлуки з близькими людьми.

- Вівторок – сприятливий час для підстригання нігтів, що сприяє зміцненню здоров'я та імунітету. Однак рекомендується дотримуватися обережності, щоб запобігти можливим конфліктам на робочому місці.

- Середа – сприятлива нагода підстригти нігті для покращення фінансового добробуту та успіху в бізнесі. Уникайте періоду між 6 і 7 годинами вечора, оскільки це може порушити сімейну гармонію.

- У четвер можна підстригати нігті для залучення любові та щастя. Рекомендується уникати цього ритуалу з 7 до 8 вечора, щоб зберегти існуючі дружні стосунки.

- П'ятниця – сприятливий час для догляду за нігтями, оскільки це може покращити ваш зовнішній вигляд і підвищити самооцінку. Однак між 20:00 і 21:00 утримайтеся від цього, щоб не накликати нещастя на своїх близьких.

- Субота дає можливість позбутися негативної енергії та очистити ауру за допомогою підстригання нігтів. Тим не менш, рекомендується проявляти обережність між 9 і 10 годинами вечора, оскільки це може порушити гармонію у відносинах.

- У неділю, яка вважається днем відпочинку і присвячена вшануванню вищих сил, краще утриматися від будь-якого обрізання нігтів.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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