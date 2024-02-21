Чому дороге взуття може виглядати дешево: 5 причин

На жаль, не всі володіють навичками правильного і грамотного комбінування гардероба. Як наслідок, навіть речі, придбані за високу ціну, можуть виглядати дешевими і невідповідними. Що ж може бути причиною такого явища UAportal розповідає про фактори, що призводять до того, що взуття виглядає дешево, незалежно від його ціни.

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1. Блискуча лакована шкіра

Лаковані туфлі, хоч і виглядають презентабельно, не відрізняються практичністю. На їхній поверхні легко з'являються плями та потертості, що псує привабливість. Моделі з матових матеріалів нейтральних відтінків, таких як нюдовий, білий або чорний, мають вищий рівень елегантності.

2. Надмірне використання кричущих прикрас

Хоча декоративні елементи можуть підкреслити естетику дорогого дизайнерського вбрання, взуття, прикрашене надмірною кількістю страз, часто здається недоречним і псує вишуканість. Крім того, блискітки та штучні камінці можуть з часом відклеїтися. Якщо ви прагнете мерехтіння, розгляньте можливість вибору взуття з металевим покриттям.

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3. Надмірно високі платформи

Висота платформи безпосередньо впливає на сприйняття якості взуття. Чим вища платформа, тим дешевшим здається взуття, що згодом відволікає від загального образу. Ноги в такому взутті можуть здаватися незграбними, а фігура – непропорційною. Обираючи моделі без платформи, можна створити стрункіший силует і витонченіший вигляд.

4. Леопардовий принт

Не варто повністю відмовитися від анімалістичних візерунків, але певна обережність необхідна. Зокрема, вічний леопардовий принт асоціюється з відсутністю смаку. Кращим вибором може стати нетрадиційний принт, натхненний тваринами, наприклад, білий з чорними плямами.

5. Неправильно підібране взуття

Багато знаменитостей носять взуття на один-два розміри більше для червоних доріжок і світських заходів, щоб захистити ноги від мозолів, натертостей і набряків під час тривалих фотосесій. Однак, якщо ви не відома кінозірка, ми не рекомендуємо таку практику. Взуття, яке не підходить за розміром, може виглядати незграбно і порушувати вашу ходу.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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