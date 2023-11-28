Чому вдома не можна зберігати чужі дзеркала: народні забобони

Містика, що оточує дзеркала, цікавила людей протягом століть, що призвело до появи численних забобонів та прикмет, пов'язаних з цими предметами. Дзеркала, як вважають, мають унікальну енергетику і слугують порталами до таємничих та потойбічних світів. UAportal розповідає деякі з найважливіших прикмет, пов'язаних із дзеркалами.

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Не вішайте дзеркало в спальні

Ця пересторога випливає з уявлення про те, що дзеркала діють як зв'язок між живим світом і потойбіччям, в якому ховаються духи і нечистоти. Висловлювалися побоювання, що у сплячих людей викрадають душі або вони відчувають тривожні розлади. Щоб захистити своє самопочуття і спокій, рекомендується розміщувати дзеркало якомога далі від ліжка, щоб воно не відображало сплячого.

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Не зберігайте вдома чужі дзеркала

Хоча дзеркала можуть бути привабливими вінтажними аксесуарами в домашньому декорі, ця прикмета говорить про те, що дзеркала, які несуть невідому історію та енергетику, можуть негативно вплинути на атмосферу вашого житла. Це повір'я закликає купувати нові дзеркала або, за бажанням, прикрашати їх унікальними рамами, які посилюють їхню символічну цінність.

Завішуйте дзеркала темними тканинами у разі смерті близької людини

У разі трагічних подій, таких як смерть члена сім'ї, поширеною практикою є завішування дзеркал темними тканинами на 40 днів. Це повір'я має два тлумачення: душа померлого може затриматися в будинку і потрапити в пастку дзеркала, перешкоджаючи спокою, або ж відображення в дзеркалі може символізувати відхід іншої близької людини, притягаючи негативні наслідки.

Не можна вдивлятись на себе в дзеркало

Часте і тривале вдивляння у своє відображення може бути небезпечним, особливо якщо це робиться без розриву зорового контакту. Такий інтенсивний фокус може призвести до гіпнотичного стану, коли людина несвідомо передає свою енергію дзеркалу, що призводить до відчуття порожнечі, втоми і ослаблення життєвих сил.

Розбите дзеркало – поганий знак

Це повір'я випливає з уявлення про те, що наше відображення представляє паралельне існування, а розбите відображення означає фрагментарність життя і долі. Отже, воно асоціюється з конфліктами, сімейними розбіжностями, смугами невезіння і навіть потенційними проблемами зі здоров'ям через енергію, яку роками поглинало дзеркало.

Не запалюйте свічку перед дзеркалом

Хоча вигляд палаючої свічки, що відбивається в дзеркалі, може мати естетичну привабливість, ця дія вважається поганою прикметою. Вогонь, відомий своїм впливом на енергетику та самопочуття людини, може поступово зменшувати її красу, молодість, здоров'я та внутрішню силу, якщо свічку поставити перед дзеркалом.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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