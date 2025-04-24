Чому діти часто щось приховують від батьків

Діти часто щось ховають від батьків. Причому від добрих батьків, які, здавалося б, дружать із ними, не придушують і не карають. Чому так відбувається? У який момент руйнується тендітний місток довіри між близькими людьми?

Розкажемо, чому такі важливі довірчі стосунки та як їх налагодити з власною дитиною.

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Зачем нужно доверие

Разве не достаточно того, что ребенок уважает и слушает родителей? Не опасно ли играть в дружбу и рисковать родительским авторитетом?

Такими вопросами задается тот, кто не готов слышать и принимать собственного ребенка. Нежелание иметь с ним доверительные отношения — это невидимая стена, которой взрослый ограждается от своего дитя.

Родители способны как сформировать, так и разрушить доверие. Именно на них лежит ответственность за то, будет ли ребенок откровенен. Поэтому задаваясь вопросом, почему он нам не доверяет, стоит обратить взор прежде всего на себя.

Зачем нужны доверительные отношения с ребенком:

доверие — это контакт. Даже в самые кризисные периоды жизни вы можете быть уверены, что не потеряете контакт со своим ребенком;

вы сможете лучше понимать его, а он, в свою очередь, будет понимать вас;

на базе доверительных отношений легче устанавливать правила взаимодействия. Ребенок примет их, потому что будет уверен в вашей безусловной любви и справедливости;

доверие обеспечит вам авторитет в самом положительном смысле;

после обретения ребенком полной свободы действий и независимости только доверительное общение станет залогом спокойствия родителей.

Что разрушает доверие детей

Одни родители бережно выстраивают доверительные отношения со своими чадами. Другие вообще не уделяют внимания этому аспекту воспитания. А третьи допускают ряд ошибок, которые постепенно разрушают доверие детей.

Что это за ошибки:

Запугивание. В арсенале недальновидных взрослых есть куча страшилок для запугивания детей. Они пугают интернатом, полицией, угрожают надрать уши, шантажируют дорогими сердцу вещами. Это губительно действует на самооценку ребенка и заставляет болезненно переживать свою зависимость от близких. Манипуляции родительской любовью. "Если ты это сделаешь, я перестану тебя любить" — со временем такие слова перестанут иметь вес, и ребенок будет воспринимать их, как очередную родительскую страшилку. По своей сути эти фразы — чистая ложь. Нормальные родители не перестанут любить своего ребенка из-за обычных детских шалостей или непослушания. Непонятные запреты. Любое ограничение должно быть аргументировано. Но часто родители нарушают эту аксиому и давят авторитетом: "Потому что я так сказал/сказала". Подумайте, какую воспитательную ценность несут подобные аргументы. Наказания едой. Запрет на сладкое — эффективный рычаг давления на ребенка. Но не стоит забывать, что запретный плод сладок. То есть чем больше вы будете лишать ребенка вкусняшек, тем сильнее он будет хотеть их. Когда наказание закончится, стоит держать сладости подальше, поскольку изголодавшийся малыш набросится на них с удвоенной силой. Высмеивание. Нельзя смеяться с того, что дорого ребенку. Даже если его родителям это кажется полной чепухой. Также стоит табуировать шутки над внешностью, детскими поделками и чувствами. Программирование на неудачи. "Да ничего у тебя не получится", "Вечно ты накосячишь" — такие слова формируют негативные установки и создают неуверенность в себе, настраивают ребенка против родителей.

Как осуждение разрушает доверительные отношения

Чтобы понять, почему ребенок вам не доверяет, проанализируйте ваше общение со своими родителями. Вы рассказываете им о своих страхах, ошибках, нелицеприятных поступках?

Наверное, некоторые ответят "да". Но все же большинство из нас скорее доверит своё сокровенное друзьям, второй половинке или даже ноунэймам из интернета, чем разоткровенничается с родными. Почему так происходит?

Главная причина отсутствия доверительного общения детей с родителями — боязнь осуждения. Если ребенок расскажет маме, что толкнул одноклассника, ее предсказуемой реакцией станет возмущение, желание наказать шалуна. Но получив негативный для себя результат, будет ли ребенок откровенным в следующий раз? Скорее всего, он сознательно скроет неприятные новости от мамы, а потом это перейдет в привычку.

3 формата общения с ребенком

Реакцию родителей на "нехорошие" новости можно условно разделить на три типа:

Негативно-эмоциональная. Мама кричит, папа дает оплеуху. В семье трагическая атмосфера, ребенок в стрессе. Поучительно-менторская. Свои нравоучения родители высказывают спокойным тоном, но при этом не упускают возможности уколоть побольнее. В их арсенале — манипулятивные умозаключения, уничижительный тон и обесценивание чувств и мотивации ребенка. Дружественно-разъяснительный. Вместо скандалов и упреков, используется подробное и аргументированное объяснение, почему этот поступок плохой.

Первые два формата не обеспечат вам доверительных отношений с ребенком. Третий — единственно правильная реакция на детские откровения.

Алгоритм дружественно-разъяснительной беседы

Вернемся к примеру, который описывали выше: ребенок рассказал, что в школе толкнул одноклассника. Какими должны быть ваши действия:

Расспросить о подробностях и причинах произошедшего. Поинтересоваться, что думает сам ребенок. Корректно выразить свое отношение к ситуации. Подкрепить слова информацией из авторитетных источников.

Как выстраивать доверительное общение с ребенком

Плутарх писал: "Знаки доверия порождают обратное доверие, а проявления любви — такую же любовь". Первый шаг навстречу доверительному общению с детьми должны делать родители, а именно — начать доверять им сами. Что это значит?

✓ Не подвергать слова ребенка сомнению, даже если в прошлом он вам врал. Всегда нужно разбираться с причиной вранья, ведь ложь никогда не возникает на пустом месте.

✓ Уважать ребенка. Принимать его безоговорочное право на уважение от родителей и других членов семьи. Попирая эти права, вы оказываете медвежью услугу самим себе, потому что так никогда не добьетесь ответного уважения.

✓ Понимать важность доверия между родителями и ребенком. Без этого вы никогда и ничему его не научите, не сможете создать комфортную эмоциональную атмосферу в семье, не будете занимать в его жизни значимого места.

Очень важно вовремя задаться вопросом, есть ли доверие между вами и вашим ребенком. Потому что гораздо проще что-то построить с нуля, чем пытаться склеить разбитую чашку.