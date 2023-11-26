Плюси і мінуси татуажу стрілок: чи варто робити

З моменту появи татуажу на косметологічному ринку в 90-х роках він залишається надзвичайно популярним. Спочатку захопив маси татуаж брів, а згодом і губ. Сьогодні все більшої актуальності набуває татуаж стрілок. UAportal розповідає про переваги та недоліки цієї процедури.

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Татуаж стрілок передбачає нанесення пігменту у верхні шари шкіри, як правило, у формі стрілки. Існують різні види татуювання стрілок.

1. Класична стрілка

Гладка стрілка, що охоплює всю довжину верхньої повіки, адаптована до вподобань кожної людини, включаючи форму, ширину, довжину і колір.

2. Міжвійний татуаж

Тонка, непомітна стрілка вздовж лінії росту вій. Часто виконується для досягнення для ефекту густих вій.

3. Розтушована стрілка

Ця техніка поєднує в собі класичну стрілку з розтушованим ефектом на краю повіки, який може бути як м'яким і ледь помітним, так і сміливим і яскравим.

Розглянемо переваги татуажу стрілок

1. Природний вигляд

Добре виконаний татуаж стрілок покращує образ, не виглядаючи при цьому кричущим або вульгарним.

2. Корекція розрізу очей

Стрілки можуть візуально змінити розріз очей, допомагаючи приховати дрібні недоліки, такі як зморшки або невеликі шрами.

3. Збільшення об'єму та довжини вій

Стрілки створюють оптичну ілюзію, завдяки чому вії здаються більш об'ємними і довгими.

4. Економія часу на макіяж

Татуаж стрілок позбавляє від необхідності щоденного нанесення макіяжу, заощаджуючи дорогоцінний час.

5. Довговічність

Ефект татуажу стрілок може тривати щонайменше два роки, що зменшує потребу в постійному підфарбовуванні.

6. Безпека

Якщо процедуру виконують кваліфіковані фахівці, такі як майстри, вона є абсолютно безпечною для людей будь-якого віку і типу шкіри.

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Татуаж стрілок легко поєднується з повсякденним макіяжем. Просто нанесіть туш, щоб підкреслити вії, і повсякденний образ буде завершено. Більше не потрібно турбуватися про розмазану підводку або необхідність підфарбовувати очі протягом дня.

Незважаючи на численні переваги, важливо визнати і недоліки перманентного макіяжу повік

1. Дискомфорт

Процедура може викликати дискомфорт, навіть із застосуванням знеболюючого гелю перед нанесенням татуажу. Хоча біль зазвичай терпимий, він більш відчутний через ніжну і тонку шкіру повік.

2. Протипоказання

Деякі хвороби, такі як епілепсія, інсулінозалежний цукровий діабет, кон'юнктивіт, погане згортання крові та запальні захворювання шкіри, забороняють проводити процедуру. Важливо проконсультуватися з медичним працівником, перш ніж робити процедуру.

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