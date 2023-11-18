Плюси та мінуси використання плойки для завивки волосся

Плойка для укладання волосся може бути універсальною і заощаджувати ваш час, але водночас вона несе в собі потенційні загрози. UAportal розповідає про переваги та недоліки цього пристрою.

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Переваги плойки для волосся

Плойка для завивки волосся пропонує універсальність, дозволяючи створювати різні зачіски, такі як легкі хвилі або об'ємні кучері.

Вона може заощадити ваш час завдяки можливості зробити укладку вдома без походу в салон.

Плойка збільшує об'єм і текстуру, даруючи життя тонкому і тусклому волоссю.

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Недоліки плойки для волосся

Використання плойки для завивки волосся пов'язане з ризиком теплового пошкодження. Надмірний вплив тепла може призвести до сухості, ламкості та посічених кінчиків. Щоб запобігти цьому, використовуйте термозахисні засоби.

При необережному поводженні з інструментом існує ймовірність опіків. Обережність і дотримання правил безпеки є вкрай важливими.

Щоденне користування плойкою може зробити волосся ламким і з часом вплинути на його міцність та еластичність.

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