Плов в казані на вогнищі: найкращий рецепт

Плов

У мене два відео "чекають свого часу" вже понад два роки… Одне з них - плов, інше - шашлик. Почнемо з плову!

1 кг яловичини або баранини

1 кг рису девзира (можна довгозернистий або басматі)

1 л води

4 цибулини

1 кг моркви

100–125 г сушеного барбарису

приблизно 350 г олії

5–6 головок часнику

спеції: зіра, дрібка шафрану та куркуми, мелений чорний і духмяний перець - це я від себе, але з ними дуже смачно!

Приготування:

Рис промиваю і залишаю замоченим у воді на 40 хвилин - поки готую інші продукти.

Моркву нарізаю брусочками, цибулю - соломкою, м’ясо - досить великими шматками (приблизно 3×3 см).

(Насправді мене вчили майже не додавати цибулю, але з нею виходить соковитіше й смачніше.)

У добре розігрітий казан наливаю олію, кладу м’ясо й не перемішую одразу - даю йому схопитися скоринкою. Потім перемішую, обсмажую до гарної скоринки. Додаю цибулю, смажу, поки не почне румянитимя. Додаю моркву і теж даю їй підсмажитись.

Додаю сіль (35–40 г), спеції, барбарис, вливаю воду, додаю трохи зачищених головок часнику. Кожен зубчик треба проколоти ножем, щоб краще віддавав аромат. Варю 20–30 хвилин і додаю рис.

На відео я спробував спочатку всипати рис, а потім залити водою. Рис ввібрав жир і став більш розсипчастим. Але так краще робити, коли м’ясо молоде й швидко готується.

Усе перемішую, зменшую вогонь, накриваю кришкою і залишаю томитися десь на пів години. Коли рідина вбереться, все перемішую, формую гірку, зменшую вогонь до мінімуму, накриваю кришкою і залишаю ще на пів години упріти.

Подаємо на великій тарілці, зверху - м’ясо і часник!

Окремо - салат з томатів, червоної цибулі та кінзи.

У плов за бажанням можна додати червоний перець або коріандр. Зіру краще попередньо подрібнити в ступці!

Смачного!