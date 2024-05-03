Плитка або ламінат: яке покриття обрати для дому

Порівнюючи плитку і ламінат для підлоги, слід враховувати кілька важливих факторів. UAportal провів порівняння між цими покриттями.

Довговічність і термін служби

І плитка, і ламінат довговічні, але перша, як правило, має довший термін служби і краще витримує інтенсивний рух і вологу. Це робить керамічний матеріал кращим вибором для таких приміщень, як кухні та ванні кімнати.

Догляд та обслуговування

Плитка є відносно невибагливою у догляді, проте вона потребує регулярного чищення та періодичного повторного заповнення швів затіркою. Ламінат, навпаки, легко миється і не потребує герметизації, але він більш схильний до ушкоджень від вологи і не підлягає відновленню в разі появи подряпин або вм'ятин.

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Ціна та процес укладання

Що стосується вартості та процесу укладання, то ламінат, як правило, є більш бюджетним і легшим у монтажі порівняно з плиткою. Завдяки широкому діапазону цін, ламінована підлога є більш доступною для тих, хто має обмежений бюджет. Крім того, укладання такого матеріалу відбувається швидше і менш трудомістко.

Дизайн

З погляду естетики та можливостей дизайну, плитка представляє ширший спектр кольорів, візерунків і текстур, забезпечуючи більшу індивідуальність і візуальну привабливість. І навпаки, ламінат може імітувати вигляд натуральних матеріалів, таких як дерево або камінь.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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