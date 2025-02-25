Пиріжки з картоплі без борошна зі смаженими грибами

Інгредієнти:

Тісто:

500 г картоплі

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю

1 яйце

Сіль – за смаком

Начинка:

200 г печериць (дрібно нарізати)

1 ріпчаста цибуля (дрібно нарізати)

Рослинна олія – для смаження

Сіль – за смаком

Приготування:

Відварити картоплю та зробити пюре.

Додати крохмаль, яйце та сіль, добре вимісити до однорідної маси.

На розігрітій пательні з олією обсмажити печериці та цибулю до золотистого кольору, посолити.

Відщипувати шматочки картопляного тіста, формувати круглі коржики, викладати начинку та ліпити круглі пиріжки.

Обсмажити пиріжки на тій же олії, де готувалися гриби, до рум’яної скоринки.

Подавати гарячими зі сметанкою, прикрасити свіжим кропом та смаженими грибами.

Ідеальний варіант для смачної вечері!