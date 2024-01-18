Перший марафон та рукостискання: Факти про Стародавню Грецію

Стародавня Греція, одна з впливових цивілізацій, яка зробила значний внесок у світову культуру, розвинувши філософію, літературу, театр, витончену скульптуру та архітектуру. UAportal підготував п'ять захоплюючих фактів про Стародавню Грецію.

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Одна з перших впливових цивілізацій Європи

Стародавня Греція широко відома як одна з перших впливових цивілізацій Європи. Однак її корінні мешканці не називали свою країну "Грецією". Натомість вони надавали перевагу назві "Еллада", ідентифікуючи себе як "елліни". Саме римляни запровадили термін "Греція", що походить від латинського слова "Graecia", що означає "земля греків".

Перший марафон

Олімпійські ігри, які спочатку проводилися в Олімпії, перетворилися з публічних розваг на традицію, яка продовжується і в сучасну епоху. Однак, найперший марафон не був просто розвагою. Солдат на ім'я Фідіппід пробіг 26 миль від міста Марафон до Афін, щоб оголосити про перемогу в битві при Марафоні. Падаючи від виснаження, він вигукнув "Нікі!" (Перемога) перед тим, як помер від сильного зневоднення, започаткувавши традицію забігів, які проводяться і сьогодні.

Перші рукостискання

Найдавніше зображення рукостискання з'явилося у 5 столітті до нашої ери на рельєфі із зображенням Гери, дружини Зевса, та Афіни, богині війни у грецькій міфології. Спочатку символізуючи мир і довіру, згодом перетворився на традиційний жест ввічливості, визнаний у всьому світі.

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Поява будильника

Ктесиб, еллінський інженер, вважається першовідкривачем найпростішого будильника. Його винахід використовував складний механізм, що передбачав падіння крихітних камінчиків на гонг, що слугувало нагадуванням або дзвінком для пробудження.

Змішування вина з водою

Вино було невід'ємною частиною культури стародавніх греків, і для них воно мало велике значення. Побоюючись негативних наслідків надмірного вживання алкоголю, вони розбавляли вино водою, вірячи, що така практика допоможе зберегти тверезість під час гулянь.

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